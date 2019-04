F1 GP Bahrain: Leclerc contravviene l'ordine di scuderia

01/04/2019

Charles Leclerc è il vincitore morale del GP del Bahrain, sfumato solo per un problema alla power unit della sua Ferrari. Alla sua seconda gara con la Rossa, il pilota monegasco ha mostrato grande sicurezza e sfrontatezza come testimoniato dal team radio a inizio corsa quando era alle spalle di Sebastian Vettel. "Sono più veloce" il messaggio all'ingegnere di corsa, che gli risponde "Stagli dietro per due giri". Ma dopo nemmeno un minuto Leclerc sorpassa l'illustre compagno e si invola verso una vittoria che sfuma nel modo più crudele possibile.