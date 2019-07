F1 Germania, Vettel va contro Hamilton: "A me piace sudare..."

Sebastian Vettel si gode le buone sensazioni emerse dalla prima giornata di libere a Hockenheim, consapevole però che le condizioni climatiche potrebbero giocare un ruolo decisivo nel weekend del GP di casa: "Sono piuttosto contento, è stata una buona giornata - ha detto il tedesco della Ferrari - La macchina mi ha dato buone sensazioni e c'è margine per fare ancora meglio. La vettura è più o meno la stessa di Silverstone, ad essere cambiate sono le condizioni della pista. Freddo in arrivo? Il caldo ha dato problemi a tutti, non so quanto abbia inciso sulle performance di Red Bull e Mercedes, ma sicuramente abbiamo visto tutti aprire molto le macchine per raffreddarle...Per noi sicuramente sarebbe bella una gara calda, quando guidi fai più fatica, ma a me piace sudare...Vedremo come sarà sabato e domenica".

Della stessa opinione del compagno, Charles Leclerc: "Il feeling è stato buono, ma c'è tanto lavoro da fare perché in qualche curva ancora fatichiamo. I long run in particolare sono stati molto positivi. Cosa è cambiato? Lo sappiamo che quando fa caldo per noi è meglio, peccato che non rimanga così tutto il weekend. La Mercedes in ogni caso non sarà facile da battere".