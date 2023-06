Ferrari, Leclerc: "Bel passo in avanti, lavoro straordinario dei ragazzi a Maranello"

QUI FERRARI

Il monegasco soddisfatto del secondo tempo in qualifica in Austria: "Bella sensazione tornare in prima fila"

© Getty Images Charles Leclerc non nasconde la propria soddisfazione per una Ferrari che sembra stia tornando a insidiare la Red Bull: "È una bella sensazione avere di nuovo qualifiche pulite e tornare in prima fila, nelle ultime due gare siamo decisamente migliorati - le parole del monegasco dopo il secondo posto in qualifica in Austria -. Ho messo tutto insieme nell’ultimo giro, non è bastato per stare davanti a Max, ma non ci aspettavamo di essere così vicino, quindi è un bel passo avanti. Devo ringraziare tutti i ragazzi in fabbrica a Maranello, hanno fatto un lavoro impressionante nel portare in anticipo il pacchetto di aggiornamenti, ora dovremo confermare queste buone sensazioni sia sabato sia domenica. Passo gara? Il feeling era buono, ma siamo tutti molto vicini. Il passo a Montreal non era male, ma dobbiamo vedere se domenica sarà ancora così. La Red Bull è sempre stata più veloce di noi, se avremo l’opportunità di metterli in difficoltà lo faremo".

SAINZ: "L'OBIETTIVO È SALIRE ENTRAMBI SUL PODIO"

Contento anche Carlos Sainz, autore del terzo tempo: "Buon giro mio e bella qualifica come team - le parole dello spagnolo -. Abbiamo fatto dei bei passi avanti ultimamente, non ci aspettavamo di essere così vicini a Max, siamo contenti. Il weekend è lungo, ma ci siamo messi in una bella posizione, l’obiettivo è salire entrambi sul podio, anche se il quadro meteo potrebbe cambiare. Qualifiche Shootout? Cercheremo di limare anche i più piccoli dettagli per avvicinarci, ma la macchina non potrà cambiare molto".

VASSEUR: "A MARANELLO HANNO LAVORATO COME MATTI, SIAMO SODDISFATTI"

Orgoglio nelle parole del team principal, Frederic Vasseur: "Abbiamo fatto delle Bbuone qualifiche, non siamo lontani dalla pole e abbiamo due vetture nelle prime tre posizioni. In fabbrica hanno lavorato come matti, sono soddisfatto per noi e ancora di più per loro. Ora dobbiamo mettere tutto insieme, serve una bella gara, non abbiamo completato il lavoro. Track limits? È davvero difficile giudicare, sicuramente per noi sono state qualifiche senza problemi, un bel passo avanti che ora va confermato in gara. Questo è un weekend più complicato del solito, perché devi provare tutto in poco tempo, con solo un’ora di prove libere, ma alla fine è lo stesso per tutti".