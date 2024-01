F1, Schumacher compie 55 anni: messaggio d'auguri della Ferrari

F1

La scuderia di Maranello augura buon compleanno al leggendario pilota tedesco: "Siamo sempre con te"

Dopo aver celebrato Michael Schumacher in occasione del decimo anniversario dell'incidente di Méribel, la Ferrari ha voluto omaggiare il pilota tedesco anche in occasione di una ricorrenza decisamente più lieta: quella del suo 55° compleanno. Il 7 volte campione del mondo di F1 nasceva infatti il 3 gennaio del 1969 a Hürth, cittadina della Nordreno-Vestfalia, e da lì muoveva i primi passi verso una carriera leggendaria.

"Buon compleanno Michael, siamo sempre con te", il messaggio lanciato via social dalla scuderia di Maranello, accompagnato dall'immagine di uno Schumi esultante con le dita verso cielo dopo una delle innumerevoli vittorie in rosso. Con la Ferrari il tedesco ha conquistato 72 delle sue 91 vittorie in F1 e 5 dei suoi 7 titoli iridati, scrivendo una pagina indelebile nella storia dello sport tra il 1996 e il 2006.

GLI AUGURI DELLA FERRARI