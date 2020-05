F1, Ecclestone: "Vedrei bene Vettel con Hamilton"

PARLA ECCLESTONE

Dopo il divorzio dalla Ferrari, Sebastian Vettel è il pezzo pregiato per la stagione 2021. Bernie Ecclestone, ex patron della F1 e amico del pilota tedesco, non nasconde il sogno di vederlo al volante della Mercedes. "Vettel e Hamilton vanno d'accordo facilmente. Non vedo problemi di ego. Due piloti così eccezionali formerebbero sicuramente un super team - ha detto alla tv tedesca Rtl -. E so che Vettel amerebbe sfidare Lewis alla pari".

Un loro duello con le stesse potenzialità sarebbe anche un bene per tutto il movimento secondo l'89enne presidente onorario della Formula Uno. "Vorrei vedere Sebastian su una Mercedes. Sarebbe positivo per la Formula 1 nel suo complesso se potesse competere contro Lewis Hamilton lì. Sarebbe favoloso per gli spettatori".

Chi non pare troppo convinto di quella che per ora è solo una grande suggestione è il team principal della Mercedes, Toto Wolff. Sia Hamilton che Bottas vanno in scadenza di contratto a fine 2020 e, nel caso di cambio, l’idea dell’austriaco è quella di promuovere George Russell proprio a partire dal 2021, dando spazio e chance a un ragazzo del vivaio anglo-tedesco.