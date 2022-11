F1, Colombia pronta a organizzare il GP dei Caraibi

© Getty Images

Il progetto di portare a Barranquilla, in Colombia, un GP di F1 prende sempre più forma. Lo ha assicurato il sindaco Jaime Pumarejo durante la visita fatta dal presidente della F1, Stefano Domenicali, nella città colombiana. E' quanto riposta il quotidiano locale 'El periodico deportivo'. Domenicali ha visitato, insieme al sindaco Pumarejo, siti specifici a Barranquilla , tra cui il Gran Malecón del Río. In seguito, il rappresentante della città ha mostrato il suo entusiasmo: "Il fatto che stiano spendendo fatica, tempo e denaro per venire a trovarci ci motiva a continuare a sognare e a lavorare su questo progetto".