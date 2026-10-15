F1, causa Antonelli-Minardi: il Tribunale ordina a Mercedes di mostrare i contratti

"È un passo importante verso l'accertamento della verità, che consentirà a Giovanni Minardi, cosa fino a oggi negata da Antonelli e dai suoi rappresentanti di conoscere nel dettaglio quasi siano stati gli accordi raggiunti tra il team e il pilota e a quanto ammontino le competenze e i compensi erogati dal momento della instaurazione del ingaggio di pilotaggio sino ai giorni nostri", ha spiegato il legale. Minardi chiede una percentuale tra il 10% e il 20% dei guadagni percepiti e ancora da percepire da parte del pilota fino al 2028 quando sarebbe scaduto l'accordo precedentemente firmato. Si tratta di una somma ingente, considerato che solo nel 2025 Antonelli ha guadagnato oltre 10 milioni di euro tra ingaggio e bonus.