F1 Canada: Sainz ci prova, ma Verstappen lo tiene dietro e vince. Rimonta e 5° per Leclerc

f1 canada

Il campione del mondo in carica resiste fino all'ultimo agli attacchi di Sainz e allunga in classifica

Max Verstappen vince il GP del Canada, nona tappa stagionale del Mondiale di Formula 1. Il pilota olandese resiste agli attacchi di Carlos Sainz e trionfa a Montreal davanti alla Ferrari dello spagnolo e alla Mercedes di Hamilton. Quarto posto finale per Russell che riesce a tenersi dietro un super Leclerc, partito 19° e autore di una rimonta da applausi. Col successo canadese Verstappen allunga in classifica generale. Montreal è dolce per Verstappen













































































1 di 40 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 40 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Ci ha provato fino all'ultimo, la vittoria sembrava veramente a portata di mano, ma alla fine Carlos Sainz si è arreso alla gara perfetta dell'iridato Max Verstappen e si è accontentato, per modo di dire, del secondo posto. Una gara straordinaria e ricca di emozioni quella di Montreal, che ha visto trionfare l'olandese ma che ha visto le Ferrari autentiche protagoniste. Se l'olandese è stato bravo - e fortunato - a sfruttare le Virtual Safety Car, dall'altro lato le Rosse sono state un po' più svantaggiate ma comunque pungenti. Al via la partenza di Verstappen è stata di quelle che fa subito capire l'intero copione della gara, con uno sprint che ha bruciato Alonso e lo stesso Sainz per una prima fuga. Da lì in poi la gara è stata in discesa, anche se Sainz non ha mai mollato.

Alla fine, come detto, serviva forse un pizzico di fortuna in più per portare la F1-75 sul gradino più alto del podio, quello che sarebbe stato il primo successo della carriera per Sainz, ma lo spagnolo può ritenersi più che soddisfatto. I dati, che verranno analizzati nel post gara, danno infatti alla Ferrari motivo di sorridere, con un passo gara superlativo e capace di mettere pressione a una Red Bull che sul rettilineo è sempre stata più forte.

Lotta Verstappen-Sainz a parte, a prendersi la scena è anche Lewis Hamilton, che al termine di una gara di sacrificio riesce a portare la sua Mercedes sul terzo gradino del podio. Per il britannico è un terzo posto che sa di vittoria, perché le ultime uscite sulla W13 sono state in condizioni al limite a causa di un porpoising che ancora da Brackley non sono riusciti a sconfiggere.

Giù dal podio l'altra Mercedes di Russell, seguita da un fenomenale Charles Leclerc che dal 19° posto in griglia risale fino al 5° finale. Una gara da applausi per il monegasco che, se non fosse stato per l'ennesimo pit lungo in stagione, avrebbe potuto insidiare le due monoposto Mercedes per il podio finale.

In top 10 anche Ocon e Alonso, seguiti dalle due Alfa Romeo di Bottas e Zhou e dall'Aston Martin di Stroll. Gara complicata per Vettel (12°) e le due McLaren di Ricciardo (11°) e Norris (15°), mentre la Red Bull di Perez è stata costretta al ritiro dopo pochi giri a causa di un problema tecnico.