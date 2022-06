F1 Canada, ora è ufficiale: Leclerc smarca la quarta power unit, partirà ultimo

La notizia era nell'aria già da ieri, ma ora arriva la conferma ufficiale: Charles Leclerc sostituisce il turbo alla sua F1-75 e nel GP del Canada partirà dall'ultimo posto in griglia. Dopo i problemi di affidabilità subiti a Baku, in Azerbaijan, il monegasco e il team di Maranello hanno optato per smarcare la quarta power unit, andando quindi in doppia penalità per il weekend canadese. Sostituzione del motore anche per Sainz, il terzo, ma senza alcuna penalità.

