F1 Canada: Verstappen davanti a Leclerc in FP3, incidente per Sainz

Max Verstappen è il pilota più veloce nella terza sessione di prove libere del GP del Canada, ottava tappa del Mondiale di F1. Sotto la pioggia di Montreal l'olandese della Red Bull mette tutti in riga stampando un 1'23''106 con gomme intermedie, seguito a ruota dalla Ferrari di un ottimo Leclerc (+ 0''291), l'unico in grado di tenere il suo ritmo. Terzo tempo per Alonso (+ 1''377), quinto per l'altra Rossa di Carlos Sainz (+1''659), fuori dai giochi dopo circa mezzora a causa di un brutto incidente in curva 1: i meccanici saranno costretti a un lavoro extra per rimettere in sesto la sua SF-23 prima delle qualifiche, che scatteranno alle 22 ora italiana.