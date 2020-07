F1, buone notizie dall'Austria: nessun positivo al Covid

SOSPIRO DI SOLLIEVO

Nessun positivo al Covid nel paddock a Spielberg, dove questo fine settimana prenderà il via la stagione 2020 di Formula 1. A comunicarlo, in una nota, sono stati Formula 1 e FIA che hanno sottolineato come nel periodo dal 26 giugno a giovedì 2 luglio sono state testate oltre 4mila persone tra piloti, team e personale che hanno ricevuto esito negativo. Le rilevazioni, secondo quanto previsto dal protocollo, vengono ripetuti ogni cinque giorni.

Sospiro di sollievo al Red Bull Ring di Spielberg dove l'entusiasmo per il ritorno in pista è alle stelle. Al termine di una prima giornata di libere dominata dalle Mercedes e dal sei volte campione del mondo Lewis Hamilton, dalla federazione e dal Circus è arrivata la notizia tanto attesa dei zero contagi nel paddock. Infatti, secondo il regolamento sanitario adottato nel Mondiale di F1, tutto il personale che partecipa ad una gara dovrà sottoporsi a test privati prima di viaggiare e dovrà produrre un risultato negativo prima di poter entrare in pista. Gli esami vengono poi ripetuti ogni cinque giorni utilizzando team medici privati, durante gli eventi, insieme a screening supplementari anche all'arrivo sul circuito.

"La FIA e la Formula 1 possono oggi confermare che tra venerdì 26 giugno e giovedì 2 luglio, 4.032 persone tra piloti, team e personale sono stati testati per COVID-19. Di questi, zero persone hanno dato risultati positivi", si legge nel comunicato. FIA e Formula 1 hanno poi sottolineato che non saranno forniti dettagli specifici su squadre o individui "e i risultati saranno resi pubblici ogni sette giorni".