F1 Brasile, Sainz cambia ancora power unit: penalità in griglia per il GP

Carlos Sainz sconterà una penalità di cinque posizioni in griglia di partenza nel GP del Brasilie di domenica. È ufficiale, infatti, la decisione della scuderia di Maranello di montare il sesto motore endotermico della power unit della F1-75 dello spagnolo che così incapperà nella retrocessione in griglia in vista della gara. La penalità, come sottolineato, sarà scontata in gara e non nella Sprint di sabato, dunque nella 100 chilometri Sainz partirà dalla regolare posizione conquistata nelle qualifiche del venerdì.