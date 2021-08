F1: Bottas domina le libere 1, Verstappen insegue

GP BELGIO

Leclerc e Sainz quarto e quinto alle spalle di Gasly, Hamilton 18°

Valtteri Bottas mette in fila la Red Bull di Max Verstappen nell’apertura del weekend del Gran Premio di Formula 1 del Belgio. Il finlandese della Mercedes chiude la prima sessione di prove libere con il tempo di 1:45.199 con gomma soft, staccando di 164 millesimi l’olandese, che impressiona con gomme dure. Terza l’AlphaTauri di Pierre Gasly (+0.500). Quarta e quinta rispettivamente la Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz. Solo 18° Hamilton.

Con l’incognita maltempo, la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Formula 1 del Belgio ha dato i seguenti responsi. Max Verstappen e le Mercedes sembrano un passo avanti alla concorrenza, mentre per il quarto posto è battaglia aperta, almeno sul giro secco, tra Pierre Gasly, Sergio Perez e le Ferrari. I valori in campo sull’asciutto, al momento, sembrano questi. Tuttavia la pioggia è sempre in agguato; puntuale, infatti è arrivata sia all’inizio sia al termine della FP1.



Sul tracciato di Spa-Francorchamps si deve attendere la seconda mezz’ora per assistere a tempi rilevanti. Max Verstappen chiude con le hard un giro in 1:45.905, lasciando a un secondo e due decimi sia Perez sia Carlos Sainz. Le Mercedes girano senza troppa veemenza, tanto da restare a centro classifica. Negli ultimi venti minuti quasi tutti effettuano almeno un giro lanciato con le soft. Il più veloce con mescola morbida è Valtteri Bottas (1:45.199), che batte di misura Verstappen (+0.164). Non pervenuto Lewis Hamilton, addirittura diciottesimo. Posizione che si giustifica dopo un incontro molto ravvicinato con Latifi e per non avere, di fatto, completato un giro pulito con gomme soft. Così il terzo crono è appannaggio dell’AlphaTauri di Gasly (+0.500), che precede le due Ferrari di Charles Leclerc (+0.619) e Sainz (+0.736), rispettivamente quarto e quinto. Perez, Vettel, Norris, Ocon, Alonso completano la top10.