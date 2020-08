F1, Bottas: "Domani ci proverò". Verstappen: "Può succedere di tutto". Dedica speciale di Hamilton

GP BELGIO

"Stamattina mi sono svegliato con la notizia della morte di Chadwick Boseman e non è stato facile concentrarmi. Questa pole la dedico a lui e al lavoro che ha fatto per la nostra gente". Così Lewis Hamilton ha deciso di dedicare la sua 93esima pole in carriera all'attore scomparso nelle scorse ore, un gesto venuto dal cuore per il pilota britannico. Il sei volte campione del Mondo, davanti a tutti a Spa, è soddisfatto: "Una sessione molto pulita, ogni giro miglioravo sempre più". Hamilton, dedica speciale a Boseman: pole alla "Black Panther" Getty Images

"Oggi ho scelto di avere un assetto che mi permettesse di non preoccuparmi di chi avevo dietro o avanti, ho fatto al meglio il mio lavoro" ha proseguito Hamilton.

Secondo tempo e prima fila al fianco del Re Nero per Valtteri Bottas che però ha qualcosa da rimproverarsi: "La curva 1 è stata incostante, non riuscivo a scaldare bene le gomme. Sono riuscito a migliorare qualcosa, ma non capisco il gap da Lewis. Non mi infastidisce, il secondo posto è comunque importante. Non è finita finché non è finita, avrò le mie opportunità".

Subito dietro le Mercedes ci sarà la Red Bull di Max Verstappen: "Weekend positivo, pensavamo fosse più complicato. Siamo vicini alle Mercedes, ci è mancata l'energia ed è difficile gestirla. Domani avrò le mie opportunità, ma non penso di poter recuperare il distacco. Può succedere di tutto, anche il meteo potrebbe rendere la gara più divertente".