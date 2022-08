F1 Belgio: Perez sale in cattedra nelle libere 3, prove di pole con Sainz

F1 BELGIO

Il pilota messicano ottiene il miglior tempo davanti a Verstappen e Sainz

© Getty Images È della Red Bull di Sergio Perez il miglior tempo della terza e ultima sessione di prove libere del GP del Belgio, quattordicesima tappa stagionale di F1. Il pilota messicano, che ha chiuso la sessione in 1:45.047, precede il compagno di box Max Verstappen che, in compagnia di Leclerc, partirà dal fondo della griglia. Terzo tempo per Carlos Sainz che fa prove di pole con lo stesso Perez, mentre per Leclerc arriva solo il 7° tempo con tanto di problemi a pochi minuti dalla fine della sessione a causa di un testacoda che lo ha portato a impattare contro le barriere in curva 12.

Prove di pole già dalle terze libere sul circuito di Spa-Francorchamps, dove in 7 si tireranno fuori dalla corsa alla prima posizione in griglia di partenza a causa delle numerose penalità. Se le prime file saranno orfane dei due contendenti al titolo Verstappen e Leclerc, sarà comunque un duello Red Bull-Ferrari, con tanto di Mercedes pronta a metterci lo zampino con Russell e Hamilton, per la pole. A piazzare il primo squillo, a poche ore dalla sessione decisiva, è Sergio Perez che beffa di 137 millesimi Verstappen e si porta davanti a Sainz di ben sette decimi in libere 3. Il messicano gira forte negli ultimi minuti e, dopo la bandiera rossa causata dal testacoda di Leclerc, chiude alla grande l'ultima finestra di libere che non lo aveva visto brillare.

Bene, nonostante la consapevolezza della penalità, Max Verstappen che resta davanti a Sainz, quest'ultimo chiamato ad acciuffare la pole in una delle occasioni più ghiotte della stagione. In top 5 anche Norris e Alonso che precedono la Mercedes di Russell davanti a Leclerc. Il monegasco, come detto, sarà costretto alla penalità e alla partenza dal fondo della griglia, ma nell'ultima sessione prima delle qualifiche ha parcheggiato anzitempo la sua F1-75. A pochi minuti dalla fine delle FP3, infatti, la 16 è andata in testacoda in stile Paul Ricard, con una curva 12 conclusa con l'impatto sulle barriere che però, a un primo occhio alla monoposto, non darà chissà che lavoro extra ai meccanici del box di Maranello.

Dietro a Leclerc, in top 10 di sessione, si piazzano Vettel, Ocon e Gasly. Soltanto 12° tempo, invece, per Lewis Hamilton che non è riuscito a venire a capo dei problemi già presenti da ieri. Le ore che precedono la qualifica saranno dunque di studio per il britannico che ha staccato di appena 42 millesimi la Williams di Latifi.