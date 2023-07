F1 Austria: Verstappen trionfa nella Sprint Race, Ferrari a podio con Sainz

GP AUSTRIA

Dominio incontrastato dell'olandese sul bagnato di Spielberg: 2° Perez, soltanto 12° Leclerc

Max Verstappen trionfa nella Sprint Race del GP d'Austria e conquista il quinto successo consecutivo in F1, continuando a dominare incontrastato il Mondiale. L'olandese della Red Bull vince il duello in partenza col compagno di team Sergio Perez, che scattava al suo fianco, si mette al comando e taglia il traguardo in solitaria sotto la pioggia di Spielberg. Sul podio, oltre al messicano, anche un ottimo Carlos Sainz con la prima della Ferrari. Giornata complicatissima, invece, per Charles Leclerc, che dopo il 6° tempo in qualifica e le 3 posizioni di penalità in griglia per impeding chiude soltanto 12°.

Per il cannibale del campionato arriva dunque anche la prima vittoria stagionale in una gara sprint, che si decide di fatto in partenza quando regola il vicino di box con un paio di sportellate ben assestate come a voler ribadire quali sono le gerarchie interne. Dopodiché per il 2 volte iridato è solo questione di gestire fino alla bandiera scacchi. Checo torna sul podio, che non vedeva dal GP di Miami, dopo aver lottato per qualche giro con la Haas di Hulkenberg (poi 6°), seguito da un pimpante Carlos Sainz. Primo podio stagionale per lo spagnolo della Rossa, che con l'asfalto bagnato e le temperature più basse si dimostra molto più a suo agio rispetto a Leclerc.

Per il monegasco i 24 giri di Spielberg sono praticamente un'agonia e anche il tentativo finale di azzardare la carta delle gomme da asciutto non sortisce alcun effetto. Fuori dalla zona punti, fuori dalla top 10, mai in lotta con i migliori. Charles dovrà puntare tutto sulla gara di domenica, nella quale scatterà dalla seconda casella al fianco di Verstappen. Il passo sull'asciutto era apparso molto buono nelle libere di venerdì e la chance di tornare sul podio appare troppo ghiotta da lasciarsi sfuggire.

Conquistano punti anche le due Aston Martin, con Stroll che ha la meglio su Alonso nonostante i tentativi d'assalto finali dello spagnolo, la Haas di Hulkenberg, l'Alpine di Ocon e la Mercedes di Russell. L'inglese viene premiato dalla scelta di montare le slick prima di chiunque altro, mentre il connazionale e compagno di team Lewis Hamilton chiude soltanto 10°, alle spalle della McLaren di Norris.