F1 Austria, Sainz costretto al ritiro: la Ferrari va in fiamme

Attimi di paura in pista a Spielberg nel corso del GP d'Austria di F1. Al 57° giro dei 71 di gara, mentre era intento a sorpassare la Red Bull di Max Verstappen per conquistare il secondo posto alle spalle di Leclerc, la F1-75 di Carlos Sainz ha accusato dei problemi di affidabilità con lo spagnolo costretto a posteggiare a bordo pista. Nel giro di pochi istanti la Rossa è stata anche avvolta dalle fiamme, con Sainz in difficoltà a uscire dalla monoposto. Solo grazie all'intervento degli steward lo spagnolo si è potuto allontanare dall'auto.

© video