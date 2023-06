F1 Austria, Leclerc: “Rinnovo con la Ferrari? Stiamo iniziando a parlarne con calma”  

FORMULA 1 AUSTRIA

Sainz: "Abbiamo lavorato tutti duramente, dobbiamo continuare con il trend del Canada"

© Getty Images Alla vigilia del Gran Premio d’Austria di Formula 1 arrivano le parole dei piloti Ferrari. Charles Leclerc ha risposto sulla questione del suo rinnovo di contratto: “Abbiamo iniziato a parlarne con calma, ma per ora nulla di approfondito”. Carlos Sainz ha invece voluto evidenziare il grande lavoro svolto a Maranello nelle ultime settimane: “Dobbiamo mantenere vivo il trend del Canada e ripeterci, noi piloti faremo del nostro meglio”.

"Abbiamo iniziato a parlarne con calma, ma per ora nulla di approfondito. Non è qualcosa che mi preoccupa in questo momento - ha proseguito Leclerc parlando dell'argomento rinnovo - La Ferrari è la scuderia che mi ha fatto arrivare dove sono ora, non ho mai nascosto di essere estremamente felice qui. Sono fiducioso, penso che stiamo lavorando verso la giusta direzione. Sono tranquillo, mi sto soltanto concentrando sulla guida e spero di tornare a vincere con la Ferrari il prima possibile”.

Carlos Sainz si è invece soffermato sul grande lavoro svolto a Maranello: “Nel Gran Premio di Montreal abbiamo avuto un ottimo passo e abbiamo recuperato tante posizioni. Dobbiamo fare di tutto per continuare con questo trend. Novità qui in Austria? A Maranello hanno lavorato tutti duramente, ora sta a noi piloti far funzionare gli aggiornamenti. Problema impeding? Forse si potrebbe provare con il giro secco, magari nei weekend con la Sprint Race”.