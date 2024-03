F1 Australia, Vasseur: "Ripartiamo da qui, non siamo ancora arrivati"

gp australia

Sorrisi in casa della Rossa, con Vasseur che avverte: "Godiamoci il successo, ora costruiamo la nostra stagione da qui"

F1 Australia, le immagini della gara di Melbourne



































































Frédéric Vasseur, team principal Ferrari, commentando entusiasta la sua prima doppietta alla guida del team di Maranello in F1 nel GP d'Australia, ha mandato un chiaro messaggio ai suoi: "Dobbiamo goderci quello che è successo, ci sono 21 gare per lottare con Verstappen. Il passo è stato forte da subito, uno dei weekend più puliti degli ultimi anni. Siamo stati costanti e fatto il giro veloce, dobbiamo costruire il resto della stagione partendo da qui".

"Ora ci godiamo questo risultato, poi penseremo a Suzuka. Ma di certo questa macchina è più facile da capire per noi e per i piloti" le parole di Vasseur. Vedi anche Formula 1 F1 Australia, Sainz: "Non è stato facile, ma la vita è pazzesca". Leclerc: "Carlos ha meritato" Il team principal ha quindi sottolineato: "“’è ancora un po’ di margine di miglioramento per i prossimi weekend, ma questo vale per tutti in griglia. Non abbiamo più i test invernali, quindi ci servono un paio di eventi per capire meglio la macchina. Direi che questo weekend siamo andati benissimo, ma alla fine a Suzuka sarà una situazione completamente diversa e si ripartirà da zero. Non è detto che sarà così tutti i weekend, dobbiamo continuare a spingere e sviluppare con questa impostazione senza pensare che siamo arrivati o che è tutto fatto. Il team è più che motivato e continueremo a spingere. L’impostazione del weekend è stata giusta, l’equilibrio è stato giusto dal primo giro del primo giorno, e questo fa una differenza enorme perché poi possiamo concentrarci sui dettagli. Credo sia stato chiaro a tutti che è andato tutto benissimo, dall’inizio alla fine. Adesso godiamoci questo weekend, poi vedremo in futuro“. Vedi anche Formula 1 F1 Australia: Sainz-Leclerc per la doppietta Ferrari, Verstappen ko

Poi ha ribadito: "Non so e nessuno sa se questa doppietta sarebbe arrivata senza il ritiro di Verstappen. Se facciamo un paragone con il passo di Perez sembra gestibile, ma non possiamo saperlo ed è una situazione completamente diversa. Dobbiamo goderci quello che è successo. Il passo è stato ottimo sin dall’inizio, direi uno dei weekend più puliti dei miei ultimi 12 mesi. Dalle FP1 abbiamo trovato il passo giusto, siamo stati sempre davanti e molto costanti sul long run, e oggi in gara siamo andati benissimo“.