F1 Australia, Sainz: "Non è stato facile, ma la vita è pazzesca". Leclerc: "Carlos ha meritato"

gp australia

Lo spagnolo sorride nonostante i tanti dolori post operatori, il monegasco lo applaude

F1 Australia, le immagini della gara di Melbourne



































































© Getty Images 1 di 35 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Carlos Sainz vince il GP d'Australia di F1 al termine di un weekend super per lo spagnolo. A due settimane dall'operazione all'appendice, il madrileno apre la doppietta Ferrari sfruttando il ko di Verstappen e portando la Rossa davanti a tutti: "Sto bene, non è stato facile fisicamente ma ho gestito il passo e le gomme. Gara dura, ma molto felice e orgoglioso di aver vinto davanti a Leclerc".

"La vita è pazzesca, una montagna russa per tutto quello che è successo da inizio stagione, in Bahrain, l'operazione..." le parole di Sainz che ha ricordato le ultime settimane complicate.

Sul ko di Verstappen ha poi sottolineato: "Al primo giro ho avuto l'impressione di potergli stare dietro, poi ha perso qualcosa e l'ho sorpassato. Poi ho visto i suoi problemi, peccato perché sarebbe stata una bella battaglia. Dal secondo giro ho capito che potevo vincere, ma i rischi sono sempre dietro l'angolo". Vedi anche Formula 1 F1 Australia: Sainz-Leclerc per la doppietta Ferrari, Verstappen ko

LECLERC: "CARLOS HA MERITATO"

Secondo posto per Charles Leclerc, che sorride e spiega: "Una bella sensazione, soprattutto per la squadra per una doppietta che mancava da Bahrain 2022. Bei ricordi, nello ripetersi. Sainz ha fatto un weekend eccezionale dopo l'operazione, io ho avuto difficoltà con le gomme e poi ho recuperato. Nel primo stint ho difeso, Carlos era poi forte. Appena ci siamo fermati tutto è stato chiaro, Sainz ha fatto un lavoro migliore ed è giusto abbia vinto lui. SOoo punti importanti e più di così non potevamo fare".

NORRIS: "MOLTO FELICE"

Sul podio, extra Ferrari, la McLaren di Lando Norris: "La giornata è andata bene, sono orgoglioso della squadra per il 3° e 4° posto. Non siamo riusciti ad arrivare a Leclerc anche se il passo c'era e avevo la speranza di riuscirci. Ma Ferrari ha fatto un lavoro eccezionale per tutto il weekend. Non mi aspettavo il podio, quindi sono molto felice. È chiaro che Melbourne si adatta alle nostre caratteristiche, ma ci siamo avvicinati a Ferrari e Red Bull".