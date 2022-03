F1, annuncio ufficiale: dal 2023 GP notturno a Las Vegas

Dal Mondiale 2023 saranno tre le gare che verranno disputate negli Stati Uniti d'America

Il Gran Premio di Las Vegas entrerà a far parte del calendario di Formula 1 nel 2023, ha annunciato il promotore del campionato, assegnando così il terzo Gran Premio di F1 agli Stati Uniti per la prossima stagione dopo Austin e Miami: "La gara si svolgerà di notte, un sabato di novembre, sulla famosa Strip di Las Vegas, passando davanti ad alcuni dei luoghi, hotel e casinò più leggendari del mondo", ha affermato la Formula 1 in una nota. Las Vegas ha ospitato due Gran Premi di F1 nel 1981 e nel 1982. La Formula 1 sbarca a Las Vegas











Il tracciato sarà lungo 6,12 km con velocità massime stimate in oltre i 342 km. Ci saranno 50 giri di gara con tre rettilinei principali e 14 curve, inclusa una sequenza di curve ad alta velocità e una singola sezione di chicane.

Così Il Ceo della F1, Stefano Domenicali, dopo l'annuncio: "Questo è un momento incredibile per la Formula 1 e dimostra l'enorme fascino e la crescita del nostro sport con una terza gara negli Stati Uniti. Las Vegas è una destinazione conosciuta in tutto il mondo per l'ospitalità, le emozioni e, naturalmente, la famosa Strip. Non c'è posto migliore per correre la Formula 1 che nella capitale mondiale dell'intrattenimento e non vediamo l'ora di essere qui l'anno prossimo".