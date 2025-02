F1, al via la stagione 2025: la cerimonia di presentazione dei team LIVE

Tra i primi a parlare, entrando alla O2 Arena, anche Charles Leclerc: "C'è tanta attesa, ma dobbiamo rimanere concentrati - le parole del monegasco a Sky -. Dalla pausa estiva in poi abbiamo fatto un gran lavoro, sono contento dei nostri progressi, ma non conosco quelli degli altri quindi è difficile dire a che punto siamo. Io sicuramente ho spinto come un animale e sono in forma, mi sento bene. Nel team c'è tanto entusiasmo per l'arrivo di Lewis, ma io devo pensare a me stesso e non vedo l'ora di scendere in pista. I test di Fiorano? Scenderò in pista alle 8 del mattino tornando alle 3 di notte dall'evento di stasera, sarà un po' una sveglia per me... Girare a Fiorano sarà comunque un'emozione unica. Mi ricorda sempre di quanto sono fortunato a essere dove sono. Sicuramente sarà presto per valutare la macchina, solo l'Australia darà un giudizio. Noi, Red Bull e McLaren per il titolo? Spero sia così perché vuol dire che siamo in lotta da subito, ma non scarterei altri nomi come George e Kimi".