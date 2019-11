F1 Abu Dhabi: Verstappen svetta nelle Libere 3, Ferrari in ombra

GP ABU DHABI

di

DANIELE PEZZINI

Max Verstappen è stato il pilota più veloce nella terza sessione di libere del GP di Abu Dhabi, ultima tappa del mondiale F1 2019. L'olandese ha chiuso il turno in 1'36''566 con gomma soft, tenendosi dietro di pochissimo le due Mercedes di Hamilton (+ 0''074) e Bottas (+ 0''089). Lontane le Ferrari di Vettel e Leclerc (autori del 5° e 6° tempo a oltre 4 decimi), che però hanno chiuso il loro miglior giro con gomma media.

Si preannuncia una sessione di qualifica tiratissima quella che definirà l'ultima griglia di partenza della stagione. Nel caldo e assolato pomeriggio di Yas Marina è stata la Red Bull di Verstappen a prendersi la scena, regolando per pochi millesimi la coppia Mercedes. La sfida per la pole sembra essere tutta tra l'olandese e il campione del mondo Hamilton, visto che Bottas sarà comunque costretto a partire dall'ultima posizione vista la sostituzione dell'intera power unit sulla sua W10.

Le Ferrari hanno optato per una strategia diversa, rimanendo nascoste nella parte finale del turno ma lasciando la sensazione di potersela giocare con Max e Lewis, quantomeno per la prima fila: Seb e Charles hanno scelto di simulare la qualifica con gomma media e nonostante l'enorme sofferenza della SF90 nell'ultimo settore (quello più lento e guidato), hanno contenuto i distacchi realizzando tempi praticamente in fotocopia (+ 0''409 per il tedesco, + 0''444 per il monegasco). Davanti alle due Rosse anche Albon con l'altra Red Bull, a + 0''361 dal vicino di box.

Grande battaglia alle spalle dei tre top team: il 7° tempo lo ha strappato Perez con la Racing Point (+ 0''950), seguito a ruota dalla Renault di Ricciardo, dalla McLaren di Sainz e dalla Toro Rosso di Gasly, tutti e quattro racchiusi in poco più di due decimi. Ancora in difficoltà invece le Alfa Romeo: Raikkonen ha chiuso 16° a + 1''948, Giovinazzi 18° a + 2''216.

