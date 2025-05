Sinner, l'attesa è finita: il numero 1 del mondo riparte da Navone. "Sarà meraviglioso tornare"

Il primo avversario da incontrare nel 'Sinner 2' non è proprio uno dei più semplici. Navone fa della corsa e dell'atletismo le sue armi migliori, la terra è la sua superficie preferita ed è naturale pensare che il suo gioco possa mettere a dura prova l'altoatesino che avrà non solo gli occhi di tutta Italia addosso ma anche quelli di Carlos Alcaraz, che in conferenza stampa gli ha dato appuntamento per la finale. Una sfida a distanza dunque poter arrivare all'epilogo del torneo che per Jannik servirà per migliorare il suo tennis in vista del Roland Garros, quello che resta per lui (così come per Alcaraz) l'obiettivo principale. "Ragazzi, finalmente i preparativi sono finiti. Volevo solo dirvi grazie di cuore per questi ultimi giorni, per il supporto, l'amore che mi avete dato, la gioia, è stato tutto fantastico - il messaggio di Sinner ai suoi tifosi in un video - Quindi grazie mille per questo, per essere venuti anche ai miei allenamenti, è stata solo energia positiva. Oggi voglio portare la stessa energia anche in partita. Oggi sarà la mia prima partita dopo un po' di tempo, quindi, a prescindere da come andrà sono felice di tornare in campo e di poter condividere questo momento con tutti voi. Sarà meraviglioso. Grazie ancora e a prestissimo!".