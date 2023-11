F1 ad Abu Dhabi, Vasseur: "Ci giochiamo stagione punto a punto, vogliamo avere la meglio su Mercedes"

gp abu dhabi

Il team principal della Rossa spera di avere la meglio su Mercedes per il titolo di vicecampione del mondo Costruttori

© Getty Images Ferrari si prepara ad affrontare l'ultima gara della stagione di F1, quel GP di Abu Dhabi che può consegnare al Cavallino Rampante il titolo di vicecampione del mondo Costruttori. Sarà una lotta serrata fino alla fine con Mercedes, che è avanti di appena 4 punti sulla Rossa, ma il team principal Frédéric Vasseur è sicuro: "Ogni dettaglio può fare la differenza, e l'esito positivo della nostra stagione si giocherà punto a punto. Vogliamo essere noi ad avere la meglio, dobbiamo mettercela tutta".

"Siamo arrivati al termine di questa stagione ed è tempo per tutti noi di fare l'ultimo sforzo prima di un po' di meritato riposo" ha aggiunto Vasseur.

Il team principal Ferrari sa però che ad Abu Dhabi sarà complicata: "A Las Vegas abbiamo dimostrato di saper lavorare molto bene e di essere in grado di far fronte anche alle situazioni più anomale senza perdere la concentrazione. Dobbiamo continuare così anche ad Abu Dhabi, dove arriviamo dopo aver colmato quasi del tutto il divario in classifica dalla Mercedes per il secondo posto tra i Costruttori. Abbiamo ormai imparato a conoscere la nostra monoposto e - ha aggiunto - sappiamo che il suo livello di competitività ad Abu Dhabi non sarà pari a quello di Las Vegas, ma siamo anche ben consci di quanto i valori tra i team che occupano le posizioni dalla seconda alla quarta siano ravvicinati".