F1 Abu Dhabi, Verstappen: "Trovata armonia, per la gara sarà difficile"

GP ABU DHABI

L'olandese conquista l'ultima pole della stagione al termine di una due giorni non proprio esaltante

F1, l'ultimo sabato di qualifiche ad Abu Dhabi























































1 di 29 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 29 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Max Verstappen in pole nel GP di Abu Dhabi, ultima tappa della stagione da record di F1, non è di certo una sorpresa. Ma è un risultato che sorprende l'olandese stesso al termine di una due giorni complicata con la RB19, che dà dolori e gioie al tre volte iridato: "Molto strano faticare tutto il weekend, poi abbiamo migliorato in qualifica e già dal primo giro abbiamo messo insieme tutto per spingere".

"Sono contento della pole, qui con le gomme puoi scivolare e può costare tanto nel giro, nelle qualifiche abbiamo trovato armonia. Non so come andrà in gara, ma è stata una stagione speciale e ci siamo divertiti tanto. Siamo fieri dei risultati ottenuti quest'anno" il commento dell'olandese.

PIASTRI: "NON È ABBASTANZA"

Seconda fila per il rookie Oscar Piastri, con la McLaren che si piazza dietro alla Ferrari di Leclerc e davanti alla Mercedes di Russell: "È stata una sessione difficile, siamo stati tutti vicini e abbiamo fatto qualche pasticcio. Troppi errori, siamo stati al limite, però dovevo fare un'ultima curva pazzesca per stare davanti. La macchina questo weekend è stata molto veloce, una bella svolta rispetto a Las Vegas ed è bello tornare nei primi posti. Il passo c'è, ma ho commesso degli errori. Sono arrivato in qualifica senza fare un giro pulito per tutto il weekend. Sono contento, ma ancora non è abbastanza. Passo gara? Non ne ho idea, vedremo come si svilupperà il GP domani". Vedi anche Formula 1 F1 Abu Dhabi: Verstappen si prende l'ultima pole, Leclerc in prima fila. Sainz eliminato in Q1

NORRIS: "RISULTATO NEGATIVO"

L'altra McLaren di Lando Norris, invece, partirà quinta e il britannico è deluso: "Molto deluso, non sono riuscito e ho fatto degli errori. Ho perso il posteriore ed è finita lì, era un giro da pole. Non ci sono riuscito ed è una grossa delusione. Risultato molto negativo, spero che domani il passo sia forte e il degrado sia buono. Spero di divertirmi".

HAMILTON: "SIAMO DAVVERO LONTANI"

Amaro in bocca anche per Lewis Hamilton, che con Mercedes partirà dall'11esima casella in griglia: "Abbiamo sofferto con questa macchina, non ho buone sensazioni e non c'è stata aderenza. Non so per domani, sarà lunga e siamo davvero lontani".