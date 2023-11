F1 Abu Dhabi, Leclerc: "Temevo di non passare, prima fila una sorpresa". Sainz: "Non è andata"

GP ABU DHABI

Il monegasco conquista una prima fila da applausi, lo spagnolo invece è amareggiato per l'eliminazione in Q1

F1, l'ultimo sabato di qualifiche ad Abu Dhabi























































Charles Leclerc sorprende tutti, anche sé stesso, nelle qualifiche del GP di Abu Dhabi per l'ultimo appuntamento stagionale della F1. Al volante della sua Ferrari, infatti, il monegasco riesce a mettersi in prima fila ad appena 139 millesimi dal poleman Verstappen, con una prestazione da applausi: "Onestamente, considerando il weekend che abbiamo fatto, non mi aspettavo questa prestazione. Nell'ultimo giro dovevo mettere tutto insieme e all'ultima curva sono scivolato. Sono molto contento di questo secondo posto, ma in Q1 e Q2 temevo di non farcela".

"Per qualche motivo la macchina con le usate fatica di più, non avevamo tante speranze. Ma con le nuove riprende vita e dà buone sensazioni" ha spiegato.

Sulla lotta con Mercedes per il secondo posto in Costruttori ha poi aggiunto: "Spero vada bene per noi, vogliamo batterli nei Costruttori. Spero Carlos si avvicinerà in partenza per lottare insieme. Cercheremo di metterci davanti loro per portare a casa il secondo posto Costruttori, è l'unica cosa che conta per me in questo weekend". Vedi anche Formula 1 F1 Abu Dhabi: Verstappen si prende l'ultima pole, Leclerc in prima fila. Sainz eliminato in Q1

SAINZ: "ABBIAMO FATTO TARDI"

Diverso, invece, lo stato d'animo di Carlos Sainz, eliminato clamorosamente in Q1 e costretto a partire 16° al fianco di Ricciardo: "Per me tutto il weekend è stato tirato, tutto deve essere perfetto per andare in Q2 e Q3 e non è stato così. Abbiamo ritardato l'uscita dal box per un problema all'ala e ho preso traffico al primo e secondo settore. Il terzo poi è andato bene, ma non è stato sufficiente per fare un giro pulito".