F1 Abu Dhabi, Norris: "Stasera grande festa, nel 2025 voglio il titolo piloti"

"Questo non è il lavoro di un giorno - ha proseguito - È un investimento che si fa sulle persone. Lavoro in McLaren da 10 anni e quando sono diventato team principal due anni fa ho potuto beneficiare dell’investimento fatto sulle persone nel corso degli anni. Questo mi ha sicuramente agevolato la vita e nel corso degli anni in McLaren abbiamo riflettuto sull’importanza della mentalità, per creare una mentalità vincente e una resilienza emotiva. Questo sport è una giungla, ci sono dei picchi e puoi resistere a questa giungla soltanto se la pelle è spessa. Questo richiede un lavoro di anni e il mio pensiero è rivolto a quanti passi avanti sono stati fatti, alla maturità di questo gruppo di persone e al fatto che siamo arrivati a quest’ultima gara tenendo i nervi molto freddi e calmi. Durante la gara ce n’è stato bisogno, considerato anche quello che è successo alla prima curva. Per me un momento emblematico è stato l’ultimo pit stop, in cui c’era tutta una stagione in ballo ed è stato uno dei nostri pit stop più veloci. Uno dei punti di forza della McLaren è stato il fatto che io e Zak Brown ci compensiamo quasi perfettamente, non solo dal punto di vista delle responsabilità, che in una F1 moderna credo che come modello funzioni molto bene, ma anche per le nostre qualità sportive e umane. Questo ci permette di estrarre il massimo dalla nostra combinazione. Poi c’è anche grande rispetto e fiducia reciproca, quindi penso sia un punto di forza".