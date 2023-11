F1 Abu Dhabi, Leclerc: "Chiudiamo qui un'annata deludente. Non siamo mai stati in grado di competere"  

F1 ABU DHABI

Il monegasco traccia il suo bilancio della stagione. Sainz: "Nel 2024 potremo lottare, proviamo a imitare McLaren"

© Getty Images "L'annata è stata deludente, fin dalla prima gara c'era un divario molto ampio". Così Charles Leclerc nella conferenza stampa che precede il weekend di Abu Dhabi, che chiuderà la stagione della Formula 1. L'obiettivo della Ferrari è battere la Mercedes e soffiarle il secondo posto nel Mondiale costruttori. "Ci dividono solo quattro punti da loro, sarà una battaglia intensa e serrata. Arriviamo con uno slancio positivo dopo due-tre ottime gare, ma loro storicamente sono molto forti sul circuito di Abu Dhabi. Ciò non toglie che vogliamo batterli. Difficile prevedere se saremo più veloci prima di scendere in pista, tutto dipenderà da chi utilizzerà meglio il pacchetto a sua disposizione. Siamo molto motivati, sappiamo che non potremo sbagliare nulla. A partire dalla prima sessione delle prove libere".

Il pilota monegasco traccia un bilancio della stagione che sta per concludersi: "L'ultima gara a Las Vegas forse è stato il momento più bello, questo la dice tutta sulla nostra annata. Sicuramente abbiamo vissuto una stagione deludente. Ci aspettavamo di lottare per il Mondiale, dopo la chiusura incoraggiante della scorsa stagione, e invece abbiamo capito sin dalla prima gara della stagione che la Red Bull era irraggiungibile. Il loro passo-gara era semplicemente troppo forte e non possiamo essere soddisfatti di questo 2023. La cosa positiva è la nostra crescita nell'arco della stagione, questo dà fiducia in ottica futura. Ma il gap da recuperare è ampio, dovremo lavorare sodo per recuperare. Speriamo di vivere un 2024 da squadra in lotta per il titolo".

Carlos Sainz si proietta a sua volta sul futuro: "Solo il tempo dirà se saremo capaci di raggiungere le Red Bull, ma credo che questo debba essere il nostro obiettivo per la prossima stagione. Se la McLaren è riuscita a competere stabilmente con loro ed effettuare importanti step di crescita, non vedo come non possano riuscirci le Ferrari. Abbiamo la capacità di lavorare e crescere come squadra. Già adesso ci sono circuiti dove siamo in pole position di tre decimi sulle Red Bull. Abbiamo una macchina specializzata in alcuni tracciati, che dovremo trasformare in una monoposto capace di vincere ovunque. Venivamo da un 2022 molto complicato, nel 2023 puntavo solo a recuperare la velocità e credo di averlo raggiunto. Mi sento in grande forma e credo di essere stato molto consistente quest'anno, con tanti picchi. I "bassi" del 2023 non sono stati roboanti come quelli dell'anno scorso, per me è stata un'annata migliore e più efficace".

In chiusura, Sainz torna su Las Vegas e lancia una speranza per il futuro: "La gara di Las Vegas è stata rovinata sin dalle Fp1, con quell'ìncidente. Senza dover ricostruire mezza macchina e senza la penalizzazione, probabilmente avremmo vinto. Il futuro? Solo il Bahrain ci dirà se il nostro lavoro è stato efficace o meno. Fino ad allora sarà impossibile capire i dati del simulatore, che non riprendono esattamente le condizioni dei tracciati e le condizioni di gara, col serbatoio pieno e le gomme fredde".