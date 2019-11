F1 Abu Dhabi: Hamilton in pole, la Ferrari pasticcia ancora

GP ABU DHABI

di

DANIELE PEZZINI

Lewis Hamilton partirà in pole position nel GP di Abu Dhabi, ultima tappa del mondiale 2019. Il campione del mondo ha dominato le qualifiche, chiudendo in 1'34''779 davanti all'altra Mercedes di Bottas, che però scatterà ultimo per penalità. In prima fila dunque la Red Bull di Verstappen, mentre partiranno in seconda le Ferrari di Leclerc e Vettel. Ennesimo pasticcio per la Rossa, che ha preso bandiera con Charles impedendogli di migliorarsi.

L'ultima pole è di Lewis Getty Images

Getty Images

Getty Images

afp

afp

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

afp

Getty Images

afp

afp

afp

afp

afp

afp

afp

afp

afp

afp

afp

afp Il pilota Mercedes domina le qualifiche ad Abu Dhabi





Getty Images

Getty Images

Getty Images

afp

afp

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

afp

Getty Images

afp

afp

afp

afp

afp

afp

afp

afp

afp

afp

afp

afp Ultime gallery Vedi tutte

Finisce dunque sotto i riflettori di Yas Marina il digiuno del miglior poleman della storia della Formula 1, che non centrava la prima casella di partenza dal GP di Germania. Nove gare, un'eternità per lui. Hamilton ha demolito gli avversari con estrema facilità, confermando l'intenzione di chiudere nel migliore dei modi l'ennesima stagione trionfale.

Devastante la superiorità della Mercedes nel terzo settore, quello più lento e guidato, che si è invece confermato il punto debole della Ferrari, come era emerso nelle libere e, più in generale, in tutta la stagione. Le Rosse, come se non bastasse il gap di performance, sono riuscite ancora una volta a farsi male da sole: Vettel e Leclerc hanno rallentanto eccessivamente nell'ultimo giro di lancio (un po' rallentate da Albon) il tedesco è riuscito a passare prima della bandiera, ma è stato autore di un tentativo da dimenticare; il monegasco, in coda al compagno, non ce l'ha fatta ed è rimasto tagliato fuori.

Charles ha così chiuso col 4° tempo (+ 0''440), Seb col 5° (+ 0''560), guadagnando entrambi una posizione grazie alla retrocessione a fondo griglia di Bottas, che aveva sostituito l'intera power unit sulla sua W10 a inizio weekend. Davanti a loro si è confermato Max Verstappen (+ 0''360), che ha ribadito l'ottimo stato di forma della Red Bull. Curiosa per altro la scelta di strategia differenziata interna al team di Maranello: Vettel partirà con gomma soft, mentre Leclerc scatterà con la media. Il monegasco ha cambiato idea all'ultimo respiro del Q2, qualificandosi con la gialla come Hamilton e le Red Bull, mentre il tedesco sarà l'unico dei big ad avere la rossa al via.

In top 10 ha chiuso anche Albon con l'altra RB (6° a + 0''903), seguito da Norris, che si è tolto la soddisfazione di battere 11-10 nel conto delle qualifiche il compagno in McLaren Sainz (9°). Ottavo e decimo tempo invece per le Renault di Ricciardo e Hulkenberg. Serata da dimenticare per l'Alfa Romeo, che era reduce dallo splendido risultato di Interlagos: 17° tempo per Giovinazzi, 18° per Raikkonen. Il testa a testa in qualifica si è così chiuso 11-10 a favore del finlandese.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

CALENDARIO E CLASSIFICHE