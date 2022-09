F1, a Singapore una mostra fotografica per raccontare i GP passati

© ufficio-stampa

Si apre oggi a Singapore, la città del Leone, la mostra fotografica 'Twelve Years of Lights and racing in the Lion City' in presenza dell'Ambasciatore italiano Mario Vattani. Ad annunciare l'inaugurazione della mostra sono DZ Engineering e Fondazione Dino Zoli. "Dopo due anni di interruzione a causa della pandemia - ha detto Vattani - torna il Gran Premio di Singapore e si prevede un'affluenza altissima. Siamo molto lieti di essere rappresentati in questo evento iconico per Singapore non solo dai nostri grandi marchi del motorsport, ma anche dalla Dz engineering che con la sua alta tecnologia illumina la pista del Gran Premio di Singapore. La Fondazione artistica Dino Zoli ha realizzato la mostra con gli scatti di Flavio Mazzi, uno dei fotografi più affermati nel mondo della Formula 1, patrocinata dalla nostra Ambasciata. Attraverso questo suggestivo fotoracconto riviviamo le varie edizioni di questo gran premio insieme allo sviluppo della Città-Stato".