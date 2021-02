Evoluzione per la... rivoluzione: Red Bull sfida lo strapotere Mercedes puntando sulla continuità

Per provare a scalzare Lewis Hamilton e la Mercedes dal gradino più alto, la Red Bull punta... sul piano B. B come RB16B, evoluzione della monoposto con la quale il team austriaco ha conquistato il secondo posto nel Mondiale Costruttori 2020 ed il terzo in quello Piloti con Max Verstappen. Vincitore lo scorso dicembre dell'ultimo GP stagionale, il 23 enne olandese farà coppia con il messicano Sergio Perez nell'ultima stagione di impegno diretto Honda come fornitore della power unit.