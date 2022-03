Due come noi: Verstappen e Leclerc, ottima la seconda. I dubbi di Sainz e le certezze di Perez

FORMULA 1

Solo il campione del mondo e l'attuale punta ferrarista meritano il massimo dei voti nella seconda tappa del Mondiale.

di

Stefano Gatti

MAX VERSTAPPEN: VOTO 10 Stesso voto (il massimo) per il campione del mondo e per Leclerc ma a Jeddah l'ha spuntata lui. Quindi, precedenza a Max che nella rivincita dentro i muri del rollercoaster saudita ha regolato i conti iniziali. La sensazione (no, la certezza) è che siamo alle premesse di una sfida stellare della quale in tanti faranno le spese, a partire da Hamilton e Sainz. Intanto, Max si è completamente calato nel ruolo del numero uno, ben oltre la cifra sul musetto della sua RB18 ee ben oltre la "coccarda" di campione del mondo. Eviti solo di perdere focus (e millesimi di secondo) denunciando presunte e largamente ininfluenti tagli di percorso da parte dei rivali. Non ne ha bisogno. Getty Images

CHARLES LECLERC: VOTO 10

Inflessibile con se stesso nei tempi di vacche magre (come l'anno scorso e più ancora nel 2020), implacabile con la concorrenza (anche interna) quando il "codino" è lì da acchiappare, una domenica sì e l'altra pure. Stato di grazia confermato anche a Jeddah per il monegasco che incassa il secondo posto saudita ma solo dopo aver messo in pista una performance di pura classe ed intelligenza. La candidatura al titolo è adesso una solida realtà e Charles viaggia a più venti punti su Verstappen.

CARLOS SAINZ: VOTO 7

C'è il madrileno tra Leclerc e Verstappen nella classifica generale ma - al momento - è un po' come dire (con Charles Aznavour) "Ed io tra di voi". A Jeddah Carlos subisce ancora e certi sguardi pensierosi dal podio la dicono lunga sul momento un po' così che il "nostro" sta attraversando, facendosi probabilmente fin troppo domande. Attenzione però alle prossime tappe: quelli che la sanno lunga fanno notare come Sainz sia abile a tenere botta anche nei "passaggi meno brillanti. Secondo nel Mondiale intanto, appunto.

LEWIS HAMILTON: VOTO 5

Fa strano assistere ai fuochi d'artificio tra Verstappen e Leclerc e penare a cosa sarebbe un triello completato dal sette volte iridato. Fanta Formula uno, attualmente. Passerà ancora qualche GP, prima che Lewis possa autoinvitarsi alla sfida per il bottino grosso. A Jeddah però non si sono viste certe rimonte di un passato anche recente. Prematuro parlare di declino, ci mancherebbe! Interessante invece pensare a come gli interessi collaterali di un talento multiforme potrebbero influire sul focus agonistico di Lewis.

GEORGE RUSSELL: VOTO 7,5

Tiene a galla la "barca" Mercedes in attesa che Hamilton si riprenda dallo shock di uno dei suoi fin qui rarissimi weekend di blackout pressoché totale. Non è quello che George si aspettava. Tocca cogliere l'occasione per accumulare esperienza e rafforzare la propria tempra. La performance di Jeddah non è stata eclatante ma la sostanza c'è.

NICHOLAS LATIFI: VOTO 4

Due volte nel muro di Jeddah nel giro di ventiquattr'ore. Quando c'è da adoperarsi per dare una svolta al GP, il canadese non si tira mai indietro. Che ci sia in ballo la vittoria di tappa o addirittura il titolo. Ci permettiamo di scherzare solo perchè Nicholas non ha riportato danni personali, naturalmente!

ESTEBAN OCON: VOTO 4,5

Cattiveria agonistica ne abbiamo? Sicuramente sì! Fin troppa, verrebbe da dire nel caso di Esteban Ocon. Lottare a muso duro con il proprio compagno di squadra ci sta, se i valori in campo sono simili. Farlo nelle battute iniziali del GP... mica tanto! Poi vai a vedere la classifica e lo trovi sesto. Quindi forse ha ragione lui. La "bocciatura" quindi è limitata alla incomprensibile scaramuccia iniziale con Alonso.

KEVIN MAGNUSSEN E VALTTERI BOTTAS: VOTO 8

Il duo scandinavo è diviso dalla feroce concorrenza tra le rispettive squadre ma continua a fare sensazione. Tra i due, solo Kevin riesce a marcare punti iridati anche in Arabia Saudita ma entrambi si stanno levando insospettabili soddisfazioni. Difficile che il trend di rendimento resti a questi livelli nel cammino del Mondiale appena iniziato. Meglio massimizzare il momento favorevole - soprattutto a livello Costruttori. Valtteri e Magnussen ci stanno mettendo del loro.

SERGIO "PAPERINO" PEREZ: VOTO 7,5

Il messicano fa scintille in qualifica e cerca di prolungare il suo momento di gloria. Difficile dire se sarebbe durata. Prima dell'inesorabile (che ha nomi e cognomi: Max Verstappen e Charles Leclerc) ci pensa la cattiva sorte a rimettere Sergio al suo posto - appena giù dal podio - con una safety car in pista appena dopo la sua sosta ai box. Da lì in avanti torna tutto "business as usual" per Checo. Coraggio!