Bari, De Laurentiis: "Lavoriamo per nuovi partner"

"Sono arrivati nuovi giocatori e l'allenatore Caserta. Stiamo provando le prime soluzioni e i primi disegni tattici. Ci vuole tempo. Percepiamo tanta concentrazione: abbiamo ragazzi con volontà. C'è tanto impegno". Lo ha detto il presidente del Bari Luigi De Laurentiis facendo il punto da Roccaraso sulla ripartenza del club per la prossima stagione e sulle trattative per avere nuovi partner. "Il mercato? Qualche uscita serve. Non possiamo programmare tenendo tutti i giocatori. Bisogna evitare di andare over budget. Dorval al Rubin Kazan? Ci vorrà qualche giorno, attendiamo. Partipilo? E' un giocatore della città, che ha dimostrato la volontà di tornare qui. Bisogna capire quanto potrebbe far parte del nuovo programma tattico con l'allenatore", ha aggiunto. "Sto lavorando per attrarre partner esterni. Più spesa, massima resa? Non è una mia linea. Le squadre che investono tanto in passato hanno ottenuto risultati pessimi. La B insegna che investendo tanto si possono avere tragedie. Ci vuole l'esperienza della categoria. La B ha bisogno di una riforma seria", ha concluso De Laurentiis.