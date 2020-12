Dopo il rogo, i sensi di colpa: Romain Grosjean e il post-trauma di Sakhir

FORMULA 1

di

STEFANO GATTI

Ad una decina di giorni dall'incidente al quale è miracolosamente scampato , Romain Grosjean è tornato a parlare di quanto è successo al primo giro del GP del Bahrain, o meglio della delicata fase post-traumatica che il 34enne pilota francese ha iniziato ad affrontare dopo la forzata rinuncia al Gran Premio di Abu Dhabi, ultima tappa di un Mondiale anomalo, del quale il rogo di Sakhir rimarrà nella storia della Formula Uno come l'immagine più drammatica e significativa.

"La cosa più difficile da affrontare non è quello che ho passato io - questa è la vita che ho scelto, il mio lavoro, con tutti i suoi rischi - ma ciò che ho fatto passare alle persone care: la mia famiglia, i miei genitori, mia moglie ed i mie figli, gli amici. Per due minuti e 43 secondi hanno pensato che il loro marito, padre, amico fosse morto ed è su questo che sto lavorando perchè è questo che mi fa piangere: la sofferenza che ho provocato loro".

Da poco più di otto anni, Grosjean è seguito - al pari di altri atleti di livello internazionale - dalla psicologa francese Meriem Salmi. Per la precisione da un altro incidente del quale l'ormai ex-pilota Haas venne riconosciuto responsabile: quello alla prima curva del GP del Belgio del 2012, quando la Lotus di Grosjean innescò una carambola che coinvolse tra gli altri la McLaren di Lewis Hamilton e la Ferrari di Fernando Alonso, il cui casco venne sfiorato dalla monoposto nera.

"Non ho mai smesso di collaborare con la mia psicologa. Non ho avuto brutte sorprese. Per ora non ho avuto incubi, nessun flashback. Posso parlare di tutto quello che è successo in modo molto tranquillo, ma ciò su cui so lavorando è la sofferenza che ho provocato al prossimo".