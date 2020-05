Spazio alla fantasia: disegna la tuta di Sainz e Norris

Libera la tua fantasia! Grazie a McLaren e Sparco puoi disegnare la tuta di Carlos Sainz e Lando Norris. Due settimane di tempo per essere creativi e poi le due migliori verranno scelte direttamente dai due piloti del team di Woking. Poi l'azienda torinese le realizzerà per i vincitori che avranno così un pezzo più unico che raro. Ora non resta che mettersi all'opera in attesa del via ufficiale del Mondiale di F1.