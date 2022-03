David Richards: "Incoraggiamo il Motorsport mondiale ad abbracciare le risoluzioni del CIO sulla guerra in Ucraina"

MOTOSPORT UK NON SI ALLINEA

di

Stefano Gatti

Importante presa di posizione di Motorsport UK e del suo presidente David Richards. Superando quanto deciso martedì sera da Consiglio Mondiale FIA straordinario, nessun pilota, ufficiale di gara e team con licenza russa o bielorussa potrà prendere parte a competizioni motoristiche sul territorio del Regno Unito. La decisione è stata presa nel rispetto dei provvedimenti decisi dalla FIA ma implementandoli, con in pieno accordo del Governo inglese.

La scelta dell'organismo britannico è in linea con quella decisa da alcune altre federazioni motoristiche (quella svedese e quella finlandese) ma ha ovviamente un peso specifico decisamente superiore. Non fosse altro perché l'Inghilterra ospita un numero molto più alto di competizioni, ad iniziare dal Gran Premio di Formula Uno. Per fare l'esempio più attuale, anche se mantenesse il suo posto nel team Haas (ipotesi piuttosto remota) Nikita Mazepin non potrebbe comunque scendere in pista il prossimo mese di luglio a Silverstone.

David Richards

“È nostro dovere fare tutto quanto nelle nostre possibilità a livello di influenza e di competenze per fermare l'invasione totalmente ingiustificata dell'Ucraina. Incoraggiamo quindi la comunità motoristica mondiale ed i nostri colleghi a conformarsi pienamente alle raccomandazioni del Comitatao Olimpico Internazionale ed a fare tutto ciò che è in nostro potere per fermare questa guerra. Motorsport UK è a fianco di Leonid Kostyuchenko, Presidente della FAU (la Federazione Automobilistica dell'Ucraina, ndr) , la comunità motoristica ucraina ed il popolo ucraino e chiede la fine delle violenza ed una soluzione pacifica del conflitto".