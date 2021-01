Dalla neve del "Monte" alla sabbia del Bahrain: la lunga strada di Esteban Ocon

FORMULA 1

di

STEFANO GATTI

Debutto stagionale fuori dagli schemi ma da protagonista per Esteban Ocon che, in attesa dei test e poi del primo GP del Mondiale in Bahrain, è la "guest star" del Rallye di Monte-Carlo che apre il calendario iridato. Prima di lasciare il centro della scena ai big della specialità, il francese guiderà l'Alpine A110S nelle prime due prove speciali del classico appuntamento monegasco che si corre in edizione rimaneggiata per ottemperare alle restrizioni Covid.

Lo shakedown per prendere le misure alla sua Alpine A110S e soprattutto alle strade del "Monte", poi via, in prova speciale insieme ai protagonisti del Mondiale Rally. Parte subito con una nota alta il 2021 di Esteban Ocon che, nel classico appuntamento al via da Gap, si ritaglia un ruolo da VIP al volante della piccola sportiva francese ispirata allo storico modello che sulle strade del Principato (o meglio su quelle del suo entroterra e del sud della Francia) si è aggiudicata con l'edizione 1971 con Ove Andersson e con Jean-Claude Andruet quella del 1973, tra l'altro gara d'esordio del neonato Campionato del Mondo Rally. In entrambi i casi trra l'alto per le Alpine-Renault si trattò di altrettante triplette, con il podio occupato per intero.

Ocon prende parte alle due prove d'apertura dell'89esima edizione del MonteCarlo: la Saint-Disdier/Corps da 20,58 chilometri (PS1) e poi la Saint-Maurice/Saint-Bonnet da 20,78 chilometri. Due prove impegnative dopo le quali Esteban lascerà proseguire... gli specialisti per concentrarsi full time su una stagione di Formula Uno nella quale il 25enne di Évreux, rientrato l'anno scorso nel Mondiale dopo il biennio 2017-2018 alla Force India/Racing Point, lavorerà alle dipendenze del nuovo Racing Director Davide Brivio ed a fianco di Fernando Alonso, con l'obiettivo di uscire a suon di risultati dall'ingombrante "cono d'ombra" del due volte campione del mondo (proprio con Renault) . Magari da subito, proprio dall'esordo stagionale del prossimo 28 marzo in Bahrrin, dove Steban ha conquistato un mese e mezzo fa il suo primo podio, chiudendo secondo (a sanwich tra Sergio Perez e Lance Stroll) il GP di Sakhir, penultima tappa dello scorso Mondiale.