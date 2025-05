Dal Montjuic a Zolder: Jochen Mass, l'uomo del destino

Collaudatore sopraffino, buon viveur come molti piloti di F.1 della sua epoca ma soprattutto driver eclettico e appassionato, al di fuori della Formula Uno Mass ha brillato a più riprese con le ruote coperte e nelle gare di durata, correndo per Ford, Porsche e Sauber-Mercedes, cogliendo per quest'ultima la vittoria (in coppia con il connazionale Manuel Reuter e lo svedese Stanley Dickens) la vittoria nella 24 Ore di Le Mans del 1989. In seguito si era dedicato (anche) al ruolo di commentatore dei GP di Formula Uno per la tv del suo Paese, continuando a mettersi al volante nelle gare e nelle manifestazioni per auto d'epoca, come il Festival Of Speed di Goodwood in Inghilterra e la rievocazione storica della Mille Miglia in Italia.