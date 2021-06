Da un "Tilkodromo"... all'altro: Sochi fino al 2002, poi passaggio di testimone con la new entry Igora

FORMULA 1

Il nuovo impianto si trova ad un cinquantina di chilometri da San Pietroburgo e prebde il posto di quello realizzato sulle sponde del Mar Nero.

di

STEFANO GATTI

Il Gran Premio di Russia cambia casa, a partire dal 2023. Si correrà ancora quest'anno e poi nel 2022 sul tracciato che si snoda tra alcuni degli impianti realizzati per le Olimpiadi Invernali del 2014, poi la prova si sposterà sul nuovissimo Autodrom Igora Drive ma - se il tracciato di Sochi non ha mai acceso l'entusiasmo di piloti ed appassionati, difficile che possa farlo la nuova sede del GP di Russia, visto che a disegnarlo è stato il solito Hermann Tilke...

Lo studio dell'architetto tedesco insomma continua a farla da padrone nella realizzazioni degli autodromi che ospitano i Gran Premi iridati, per la verità non particolarmente fantasiosi ed esaltanti. Entusiastici però i toni del comunicato ufficiale che annuncia la new entry.

"Siamo deliziati di confermare che il Gran Premio di Russia si trasferirà a partire dal 2023 all' Autodrom Igora Drive di San Pietroburgo. Non vediamo l'ora di correre in un impianto altamente eccitante che comprende dieci diverse soluzioni di tracciato per competizioni e prove ll'interno di un'area di un centinaio di ettari. Si trova a 54 chilometri da San Pietroburgo, è stato disegnato dall'architetto tedesco Hermann Tikne e nel 2020 ha ricevuto la licenza FIA di Grado1".