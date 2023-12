Da Elkann una carezza in un pugno: "Ferrari, spingere ancora con Leclerc e Sainz"

© Getty Images

"La stagione è stata deludente per come è finita ad Abu Dhabi, dove potevamo arrivare a essere secondi nel Mondiale Costruttori. Di positivo c'è che nella seconda parte di campionato ci siamo giocati il secondo posto. Abbiamo conquistato un alto numero di pole position abbiamo. Dobbiamo prendere questo e spingere nei prossimi campionati con Leclerc e Sainz per convertire queste pole position in vittorie". Pacca sulle spalle o carezza in un pugno? Parlando con la stampa all'Investor Day di Torino, John Elkann archivia" così il 2003 della Ferrari, al tempo stesso fissando la missione per il prossimo anno, ormai dietro l'angolo.