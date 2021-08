Così uguali, così diversi, Michael e Mick Schumacher secondo Jean Todt: "stesse motivazioni, contesti differenti"

FORMULA 1

Continuano ad arrivare dal solo presidente della FIA le poche (ed affidabili) informazioni sul grande campione di Benetton e Ferrari.

di

STEFANO GATTI

Grazie all'operato dei medici ed alla presenza di Corinna, che voleva che sopravvivesse, Michael è sopravvissuto, ma ha riportato delle conseguenze, contro le quali continua a combattere. Speriamo che le le sue condizioni possano poco a poco migliorare". In un'intervista rilasciata a Sport Bild, Jean Todt è tornato a parlare delle condizioni di Michael Schumacher e del suo rapporto con la famiglia del sette volte campione del mondo.

"Corinna non si aspettava nulla del genere, è successo tutto all'improvviso e non ha avuto scelta. Ma se la sta cavando bene. Ho fiducia in lei, e lei in me."

Sono parole di grande ammirazione e di affetto quelle che il presidente della Federazione Internazionale dell'Automobile spende per la moglie di Michael e per l'intera famiglia Schumacher, ad ormai sette anni ed otto mesi dall'incidente con gli sci sulle piste di Meribel, mentre si trovava in compagnia dell'allora quattordicenne figlio Mick, attualmente impegnato nella sua stagione d'esodio in Formula Uno con la Haas spinta dalla power unit Ferrari.

"Mick è una delle persone che avranno sempre un posto speciale nel mio cuore ed in quello di mia moglie Michelle. Tutta la famiglia Schumacher è molto speciale per noi. Insieme a Michael abbiamo fatto la storia e costruito una meravigliosa relazione, ed i suoi figli l'hanno testimoniata".

Ed a proposito di Mick, Todt traccia in modo sintetico ma piuttosto esplicativo un parallelo tra padre e figlio: analogie e differenze. Poche parole ma, appunto, efficaci.

"Mick ha avuto la possibilità di ricevere un'educazione molto buona, in un contesto molto più favorevole. Naturalmente, nelle vene di Michael e Mick scorre lo stesso sangue, hanno le stesse motivazioni, ma le condizioni che si sono trovati ad affrontare sono molto diverse".