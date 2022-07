Comunicato FIA: "Michael Masi torna in Australia per dedicarsi alla famiglia ed a nuove sfide professionali"

FORMULA UNO

Il manager australiano era già ai margini della Federazione, travolto dalle polemiche per la gestione del finale dello scorso Campionato del Mondo.

Rimosso dal suo incarico e sostituito dalla coppia Niels Wittich-Eduardo Freitas, l'ex-Direttore di Gara della Formula Uno Michael Masi ha ufficialmente lasciato la FIA. A renderlo noto con un comunicato ufficiale è la stessa Federazione Internazionale dell'Automobile. End of the road, fine della carriera ai massimi vertici del motorsport per Masi, che era entrato nella stanza dei bottoni tre anni fa, prendendo il posto dello storico Direttore Charlie Whiting, improvvisamente scomparso proprio alla vigilia del GP d'Australia, esordio del Mondiale 2019. © Getty Images

"FIA conferma che Michael Masi ha deciso di lasciare la Federazione Internazionale e di trasferirsi in Australia per stare più vicino alla sua famiglia e dedicarsi a nuove sfide professionali, dopo aver ricoperto per tre anni il ruolo di Direttore di Gara della Formula Uno e di Delegato alla Sicurezza in seguito all’improvvisa scomparsa di Charlie Whiting, svolgendo gli incarichi a lui affidati con professionalità e dedizione. FIA lo ringrazia per il suo impegno e gli augura il meglio per il suo futuro".

Parole largamente... di circOstanza per il manager australiano, messo da parte a causa delle polemiche rivolte alla sua gestione, specialmente nella scorsa stagione ed in modo specifico al bagnatissimo Gran Premio del Belgio e poi - sotto massima pressione - nei due appuntamenti da resa dei conti della sfida ridata tra Max Verstappen e Lewis Hamilton nel debutto del Mondiale in Arabia Saudita e poi nello showdown di Abu Dhabi, con il titolo iridato che passa nel giro di pochi minuti dal sette volte campione della Mercedes al pilota olandese della Red Bull.