Chi al fianco di Schumacher sulla Haas? Fittipaldi sogna, Giovinazzi spera ancora

FORMULA 1

Il team USA annuncerà mercoledì il pilota che sarà a fianco del figlio del sette volte iridato nel Mondiale che scatta il 20 marzo a Sakhir

di

Stefano Gatti

Sarà Pietro Fittipaldi a guidare la seconda Haas VF-22 al posto del licenziato Mazepin nella seconda ed ultima sessione di test precampionato del Mondiale da giovedì 10 a sabato 12 marzo. Il brasiliano non è però ancora certo di prendere parte alla stagionne che scatta il fine settimana successivo. Nella shortlist del team ci sono ancora Antonio Giovinazzi ed il "supersub" tedesco Nico Hulkenbeerg. L'annuncio ufficiale è previsto per mercoledì, alla vigilia della sessione di test.

Scelta logica (oltre che scontata) quella del Team Haas di utilizzare il nipote del due volte iridato Emerson Fittipaldi nella tra giorni di test sulla stessa pista che ospiterà poi il via del Mondiale. Gene Haas ha però specificato che Pietro è prima di tutto collaudatore e pilota di riserva della squadra, lasciando intendere che la scelta definitiva per la stagione non sia ancora stata fatta. Il tempo sta però per scadere ed infatti l'annuncio è previsto per mercoledì 9 marzo, vale a dire il giorno prima dell'apertura dei test. In quest'ottica, avrebbe poco senso scendere in pista nei test stessi con un pilota diverso da quello che verrà annunciato, ma le logiche della Formula Uno sono sempre parecchio complicate e... sfuggenti. Per qualche ora ancora insomma può insomma continuare a sperare in un clamoroso rientro in Formula Uno (nel suo caso senza mai esserne uscito!) il nostro Giovinazzi che è a sua volta pilota di riserva (della Ferrari, che fornisce la propria power unit alla Haas), non ha particolarmente brillato all'esordio saudita in Formula E ed è a caccia di rivincite immediate. Potrebbe non bastare al team USA che ha preferito rinunciare ai capitali russi di Uralkali. Oltre che del pilota italiano ex-Alfa Romeo, si parla anche della candidatura Hulkenberg. Nico è considerato uno dei piloti "svincolati" più veloci ed affidabili: una garanzia, insomma. E poi appunto c'è Pietro Fittipaldi che la Haas l'ha guidata in sostituzione di Romain Grosjean nei GP di Sakhir ed in quello di Abu Dhabi del 2020, facendovi il proprio debutto nel Mondiale. Mick Schumacher intanto attende di sapere chi occuperà il posto nel garage a fianco del suo nel Mondiale sempre più vicino all'esordio. Senza particolari apprensione, molto probabilmente: il centro di gravità del team continuerà a ruotare attorno a lui.