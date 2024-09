Carlos Sainz torna a parlare dell'addio alla Ferrari: "Sono sicuro che senza Hamilton avrei rinnovato"

FORMULA 1

Il pilota spagnolo ha parlato della decisione della casa di Maranello di interrompere il rapporto dopo l'annuncio dell'arrivo del campione inglese a partire dal 2025

© Getty Images Lewis Hamilton è così importante per la storia della Formula 1 che nessuna scuderia direbbe mai "no" a una sua proposta di ingaggio. Lo stesso è accaduto anche per la Ferrari che, non appena è arrivata l'occasione giusta per portarlo a Maranello, non se l'è fatto ripetere due volte mettendo sotto contratto il pilota inglese a partire dal 2025. Una situazione che ha portato la "Rossa" a dover fare delle scelte fra cui non rinnovare il rapporto con Carlos Sainz, giunto ormai alle ultime gare in rosso. Il 30enne spagnolo è infatti convinto come dietro l'addio alla casa emiliana vi sia proprio l'arrivo del sette volte campione del mondo.

Vedi anche Formula 1 GP Azerbaijan: Piastri la spunta su Leclerc, Russell terzo dopo il contatto Sainz-Perez "Addio alla Ferrari? Nessuna cattiva parola da parte mia e, credo, neanche da parte loro nei miei confronti. È un rapporto che non è stata interrotta perché non siamo felici l'uno con l'altro, ma a causa di una questione circostanziale - ha spiegato Sainz in un'intervista rilasciata ad As -. Rimango convinto che se Hamilton non avesse voluto chiudere la sua carriera in Ferrari, io avrei rinnovato. Ma non si può dire di no a un sette volte campione del mondo, lo capisco, è una coppia che era destinata a mettersi insieme ed è toccato a me".

Vedi anche Formula 1 Da Baku a Singapore: missione iridata per la Ferrari sulla rotta delle Indie Un addio doloroso, ma che non può cancellare quanto accaduto nelle ultime stagioni e che potrebbe esser addolcito da qualche vittoria a partire da Singapore dove il Mondiale di Formula 1 approderà nel quarto weekend di settembre: "Qualche vittoria potrebbe arrivare da qui alla fine dell'anno. I circuiti più marcati in calendario ora sono Singapore e Las Vegas, è qui che abbiamo chiare opzioni per lottare per la vittoria".