Caos safety car ad Abu Dhabi, la Fia: "Faremo chiarezza"

FORMULA 1

"Generato un dibattito che al momento sta offuscando l’immagine del campionato"

Dopo il controverso finale di gara ad Abu Dhabi che ha regalato il titolo Mondiale a Max Verstappen a scapito di Lewis Hamilton, la Federazione automobilistica internazionale (Fia) si impegnerà in un "esercizio di analisi e chiarimento dettagliato" degli eventi controversi che hanno caratterizzato l'ultimo GP stagionale. Intanto la Mercedes ha tempo fino alle 20 di giovedì per presentare appello. Getty Images

IL COMUNICATO DELLA FIA

"Il mondo ha seguito ogni gara con grande enfasi consapevole che alla fine ci sarebbe stato un solo vincitore. Sotto questo aspetto, diverse persone hanno lodato Max Verstappen per la sua vittoria e Lewis Hamilton per la sua performance di alto livello unita ad una grande prova di sportività dopo l’evento conclusivo della stagione. Il Gran Premio di Abu Dhabi 2021 ha sortito diversi commenti presso il pubblico, chi opera in F1 e nella comunità del motorsport in generale. La principale responsabilità della FIA in ogni evento è garantire la sicurezza di tutti i partecipanti coinvolti e l’integrità dello sport. Le circostanze nelle quali è stata impiegata la Safety Car in seguito all’incidente di Nicholas Latifi e le comunicazioni tra la Direzione Corsa della FIA e le scuderie di F1 hanno generato delle significative incomprensioni e prese di posizione da parte delle scuderie, dei piloti e degli appassionati, un dibattito che al momento sta offuscando l’immagine del campionato e le dovute celebrazioni del primo titolo piloti vinto da Max Verstappen e dell’ottavo titolo costruttori vinto dalla Mercedes. In seguito allo studio del report relativo alla successione degli eventi che si sono consumati dal 53esimo giro del Gran Premio e nella consueta volontà di inseguire il miglioramento, il Presidente della FIA ha proposto al Consiglio Mondiale del Motor Sport che abbia luogo una dettagliata analisi e un dovuto chiarimento per il futuro coinvolgendo tutti i protagonisti. La questione verrà discussa insieme a tutti i team e a tutti i piloti per fare tesoro di questa esperienza e fornire chiarezza a tutti i partecipanti, a tutti i media e a tutti gli appassionati in merito al regolamento in vigore per preservare la natura del nostro sport basata sulla competizione assicurando nel mentre la sicurezza dei piloti e degli ufficiali di gara. Non è soltanto la F1 a poter beneficiare di questa analisi, ma tutti i campionati FIA. In seguito a questa proposta, il Consiglio Mondiale del Motor Sport ha deciso all’unanimità di supportare quanto esposto dal Presidente. La FIA farà quindi del suo meglio per avviare questa operazione all’interno della governance della Formula 1 e proporrà alla Commissione di Formula 1 di dare un chiaro mandato di studio e proposta al Comitato consultivo sportivo con il sostegno dei piloti di Formula 1 in modo che qualsiasi feedback significativo venga preso in considerazione e che le conclusioni pervengano prima dell’inizio della stagione 2022".

JEAN TODT NOMINATO PRESIDENTE ONORARIO

I membri del consiglio della Federazione internazionale dell'auto (Fia) hanno approvato all'unanimità una proposta per la nomina all'Assemblea Generale della Fia del presidente Jean Todt come presidente onorario della Fia, "in riconoscimento del suo inestimabile contributo alla Federazione e allo sport nel suo insieme durante il mandato della sua Presidenza dal 2009 al 2021".