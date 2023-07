Cambio in corsa: Mekies lascia, Diego Ioverno promosso direttore sportivo

Il quarantaquattrenne ingegnere di Tours sarà l'anno prossimo il Team Principal di Alpha Tauri

© Getty Images "Questo fine settimana si conclude l’esperienza nella Scuderia Ferrari di Laurent Mekies. Il Racing Director, che non è presente in Belgio, lascia il Cavallino dopo quattro stagioni e mezza impreziosite da sette vittorie. A lui va il grazie di tutta la squadra per il grande lavoro svolto in questi anni. A partire dal Gran Premio del Belgio parte delle mansioni di Laurent al muretto viene assunta da Diego Ioverno, al quale va il ruolo di Sporting Director e acquisisce tutte le deleghe sportive così come il compito di tenere i rapporti sportivi con la FIA (Federazione Internazionale dell’Automobile). Ioverno, un veterano della Scuderia avendo iniziato a lavorare a Maranello ventitré anni fa, riporterà direttamente al Team Principal Frederic Vasseur, al pari dei suoi colleghi al muretto Matteo Togninalli, Head of Track Engineering, e Ravin Jain, Race Strategist. Questo il comunicato ufficiale con il quale la Ferrari ufficialzza la fine del rapporto (nota da tempo) del quarantaseienne ingegnere francese con la Scuderia di Maranello, dove era approdato nel settembre di cinque anni fa dopo aver rivestito l'incarico di safety director della FIA nel 2014 (responsabile tra l'altro dello sviluppo del progetto HALO) ed essere stato nominato vicedirettore di gara tre anni più tardi. Mekies assumerà a partire da una data da fefinire il ruolo di Team Principal di Alpha Tauri.

Il rinnovamento dell'organigramma Ferrari prosegue quindi nel segno della continuità, visto che il neo direttore sportivo Ioverno assume (precisa il comunicato odierno) "parte delle mansioni di Laurent al muretto" ma fa parte fin dal 2000 dell'organigramma di Maranello, che dista venticinque chilometri in linea d'aria da Bagnolo in Piano (Reggio Emilia), suo paese d'origine.

© Getty Images

In attesa di vedere il neo DS all'opera nel weekend del GP del Belgio, vale la pena sottolineare come - dopo Andrea Stella, dalla fine dello scorso anno Team Principal McLaren - un altro ex-ferrarista (Stella lo è stato dal 2000 al 2014) si prepari ad assumere un ruolo apicale in una squadra del Mondiale. Per Mekies si tratterà - con ben altro ruolo, appunto - di un ritorno alle origini (tra l'altro senza dover fare troppa strada lungo la via Emilia), visto che Laurent - dopo gli esordi con Arrows - ha lavorato a lungo in Minardi, poi diventata Toro Rosso, fino a ricoprire il ruolo di ingegnere capo.