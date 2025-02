Cambio di passo: Ferrari Vs. McLaren a Barcellona

Al netto di tutte le variabili di una sessione di test, la seconda ragione in base alla quale la due giorni di Barcellona rappresenta un primo cambio di passo sta nel primo confronto (indiretto quanto doi vuole ma pur sempre un confronto) con la McLaren, ugualmente convocata in Spagna da Pirelli per un necessario confronto dei propri pneumatici tra due monoposto diverse. Per la Ferrari (ma vale ovviamente anche nell'altra direzione...) un primo... "test a test" con la squadra campione del mondo Costruttori in carica, proprio al termine di una sfida con il Cavallino Rampante il cui esito non è mai stato realmente in bilico ma pur sempre rappresentativo di una svolta rispetto al recentissimo passato.Da ricordare che il team papaya non è rimasto con le mani in mano, girando al Paul Ricard con la propria MCL60 "Anniversary" del 2023 per un assaggio delle Pirelli "rain" 2026.