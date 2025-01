Cadillac F1, power unit Ferrari subito ma il futuro è targato GM

Ferrari fin da subito (o meglio dall'esordio nel 2026), poi General Motors. La nuova avventura in prospettiva "cento per cento USA" si definisce ulteriormente con l'annuncio congiunto di General Motors e TWG Motorsports relativo alla formazione di una nuova società che costruirà propulsori per il progetto Cadillac F1, il cui debutto è appunto previsto nel 2026 (all'avvento del nuovo regolamento tecnico), inizialmente con power unit e cambi marchiato Ferrari, come annunciato un mese fa dalle due parti. GM Performance Power Units LLC contribuirà a far diventare Cadillac un team "full works" entro la fine del decennio (presumibilmente nel 2028) e alla guida dell'impresa nel ruolo di CEO è stato nominato Russ O'Blenes.