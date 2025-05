Buon compleanno Formula 1! Settantacinque anni fa a Silverstone il primo Gran Premio

Nel bel mezzo della settimana che culmina nel weekend del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna ad Imola, la Formula Uno celebra il suo settantacinquesimo compleanno. Il 13 maggio del 1950 (un sabato) andò in scena a Silverstone il primo Gran Premio della storia. Ad aggiudicarsi la vittoria fu l'italiano Nino Farina che - al volante della sua Alfa Romeo 158 - la spuntò su due compagni di squadra: il connazionale Luigi Fagioli e il pilota di casa Reginald "Reg" Parnell. Una storica tripletta che - sulla distanza dei settanta giri di gara e complice la relativa consistenza degli avversari Maserati, ERA e Talbot-Lago - finalizzò ulteriormente la supremazia Alfa Romeo che in prova era stata ancora più schiacciante, visto che alle spalle dei due italiani e davanti a quello inglese si era qualificato Juan Manuel Fangio, poi costretto al ritiro in gara da problemi tecnici ma destinato ad una grandissima carriera nel Mondiale, con cinque titoli iridati, il primo dei quali nel 1951, come primo successore di Farina nell'albo d'oro.